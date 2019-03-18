Федерация шахмат надеется на попадание всех членов сборной России на турнир претендентов

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) рассчитывает на то, что все члены сборной России, победившей на командном чемпионате мира, сумеют пройти отбор на турнир претендентов. Об этом ТАСС заявил президент ФШР, старший тренер национальной сборной Андрей Филатов.

Мужская сборная России по шахматам спустя шесть лет вернула титул чемпиона мира

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На прошлой неделе в Астане завершился командный чемпионат мира. Мужская сборная России в составе Александра Грищука, Дмитрия Андрейкина, Владислава Артемьева, Сергея Карякина и Яна Непомнящего стала победителем.

"Сборная прекрасно провела турнир. Теперь в наших планах турнир претендентов, куда, мы надеемся, отберутся все наши игроки сборной. Плюс начнем готовиться к Всемирной шахматной олимпиаде", - сказал Филатов.

Турнир претендентов, победитель которого сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону, состоится в 2020 году. Место и сроки проведения турнира пока неизвестны.

44-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в 2020 году в Ханты-Мансийске.