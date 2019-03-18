Сборные РФ смогут тренироваться в новом спорткомплексе в Калининграде к 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Российские сборные по плаванию и современному пятиборью смогут тренироваться в новом спортивном комплексе с плавательным бассейном, который построят в Калининграде в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Комплекс позиционируется в первую очередь как региональный центр спортивной подготовки и решает проблему нехватки спортивных плавательных бассейнов в области, но с учетом стандартов, заложенных в проект, сможет использоваться для проведения соревнований международного уровня и как база для тренировок российских сборных команд, сообщила ТАСС министр спорта области пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

"Спортивный комплекс позиционируется как региональный центр спортивной подготовки по современному пятиборью, плаванию, синхронному плаванию, фехтованию, а также для занятий общефизической подготовкой, в том числе для граждан с ограниченными физическими возможностями. Вместе с тем он будет ориентирован на проведение спортивных соревнований всероссийского и международного уровней и сможет обеспечить проведение тренировочных мероприятий с участием сборных команд Российской Федерации по этим направлениям", - сказала Ищенко.

Территорией для строительства комплекса выбран парк "Южный" в южной части Калининграда на левом берегу реки Преголи, недалеко от Южного вокзала города, принимающего поезда дальнего следования. Строительство начнется в 2019-м и завершится в 2020 году, рассказала собеседница агентства. В нем разместятся: зал плавательного бассейна с большой чашей (25 на 50 м) и трибунами на 500 мест, малая чаша для детей (12 на 6 м), зал для подготовительных занятий по плаванию, так называемого сухого плавания, оборудованный специальными тренажерами для отработки техники плавания. Проектом также предусмотрен стрелковый зал на 10 дорожек, зал для фехтования на четыре дорожки, тренажерный зал на 26 тренажеров. Предусмотрены помещения для областных Спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

В здании также разместятся конференц-зал и кафе быстрого обслуживания. В каждую смену в комплексе смогут одновременно заниматься 225 человек. "Комплекс ориентирован на привлечение жителей области к систематическим занятиям спортом и выведение на новый качественный уровень подготовки калининградских спортсменов", - пояснила региональный министр спорта, заметив, что главной особенностью комплекса станет современный плавательный бассейн, которых в области остро не хватает.

Проблема бассейнов

На территории области работают восемь физкультурно- оздоровительных комплексов (ФОК) в городах Пионерском, Немане, Багратионовске, Гусеве, Советске, Светлогорске и Калининграде. Кроме того, в Калининграде для занимающихся физкультурой и спортом открыты дворец спорта "Янтарный" (волейбольный комплекс) и многоцелевой спортивный зал "Созвездие", спорткомплекс "Юность". Это игровые и спортивные залы, плавательные бассейны, две ледовые арены, при этом из 44 бассейнов только восемь пригодны для тренировок спортсменов.

"Обеспеченность бассейнами в Калининградской области является крайне острой проблемой. На сегодняшний день регион располагает 44 плавательными бассейнами, тренировочные занятия и соревнования по плаванию возможно проводить только в одном 50-метровом бассейне спорткомплекса "Юность" в Калининграде и семи 25-метровых бассейнах (Калининград: Балтийский федеральный университет им. И. Канта, спорткомплекс Дважды краснознаменного Балтийского флота (ДКБФ), ФОК на ул. Горького, ФОКи в городах Гусеве, Советске, Светлогорске, Зеленоградске)", - уточнила Ищенко, добавив, что остальные бассейны, расположенные в фитнес- и оздоровительных центрах, школах и в дошкольных образовательных организациях используются для обучения плаванию и спортивно-оздоровительных мероприятий.

Новый спортивный комплекс, по ее словам, решает эту проблему, поскольку вместе с ним у региона появится второй 50-метровый современный плавательный бассейн, пригодный для проведения спортивных соревнований всероссийского и международного уровней.

Проект готов и одобрен

Общая стоимость проекта - 633 млн рублей. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 8 февраля 2019 года на строительство комплекса области будет выделена федеральная субсидия в 314,1 млн рублей.

"В областном бюджете на эти цели предусмотрены средства в объеме 93,8 млн рублей на 2019 год и 225,1 млн рублей на 2020 год", - уточнила собеседница агентства. "На сегодняшний день [по объекту] выполнены инженерные изыскания, разработана проектная и рабочая документация, получены положительные заключения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. В настоящее время идет подготовка к проведению конкурсных процедур по определению подрядной организации на строительство объекта", - добавила она.

Штатная численность работников, в том числе тренерского состава, будет определена после ввода спортивного комплекса в эксплуатацию при формировании государственного задания и определении численности занимающихся, уточнила министр.

Государственная программа

Калининградская область участвует в государственной программе "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной правительством РФ 15 апреля 2014 года. В ее рамках до 2021 года из федерального бюджета будет выделено 11,14 млрд рублей на софинансирование капитальных вложений в строительство объектов спортивной инфраструктуры в 12 регионах страны. Цель программы - создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом. Власти Калининградской области, реализуя программу, ставят перед собой задачу добиться роста доли систематически занимающихся физкультурой и спортом до 40% жителей региона в возрасте от трех до 79 лет. Уровень обеспеченности калининградцев возможностью заниматься в спортивных сооружениях должен достичь 55,6%. Строительство нового спортивного комплекса нацелено в том числе на достижение этой цели, отметила Ищенко.

По итогам 2018 года доля занимающихся спортом в области составляла 34,9%. Наряду с участием в госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" регион участвует в национальном проекте "Демография". В его рамках в области разработали региональный проект "Спорт - норма жизни", цель которого - увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и споротом до 55% к 2024 году.