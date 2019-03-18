Дэвид Блатт надеется, что сборная России по баскетболу сумеет выйти в плей-офф Кубка мира

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт, возглавляющий в настоящее время греческий "Олимпиакос", верит, что на Кубке мира российская команда выступит хорошо и сумеет выйти в плей-офф. Об этом он рассказал ТАСС.

Россияне сыграют с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии на КМ по баскетболу - 2019

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Россияне на предварительном этапе сыграют в группе B с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

"Из группы выходят две сборные, сборной России по силам решить эту задачу на первом этапе. Но и затем команда способна выйти в плей-офф. Я верю в сборную России очень сильно и буду за нее переживать", - сказал Блатт.

"Очень надеюсь на хорошее выступление команды в Китае. Удачи, Россия", - добавил тренер.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.