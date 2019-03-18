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Сборные по футболу

Футболист "Спартака" Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмы

Сборная России в Новогорске готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы - 2020
Илья Кутепов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Илья Кутепов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды, которая готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу против команд Бельгии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

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Отмечается, что Кутепов имел проблемы с мышцами паховой области, которые беспокоили его несколько игр, а также после матча чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом", который состоялся в воскресенье и завершился со счетом 1:1. Проведенное в сборной обследование показало, что игрок нуждается в полноценном лечении, в этой связи он не примет участия в матчах национальной команды.

Матч Бельгия - Россия пройдет 21 марта в Брюсселе, Казахстан - Россия - 24 марта в Астане.

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