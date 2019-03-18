"Авангард" выиграл третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Барысом"

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 5:0 в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе, где в нынешнем сезоне "Авангард" проводит свои домашние матчи.

Шайбы в матче забросили Андрей Стась (14-я минута), Сергей Шумаков (23, 36), Кирилл Семенов (44) и Коди Франсон (53). Нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек набрал очки в шестом матче кряду (1 шайба + 9 передач), Шумаков - в четвертом (6+2).

"Авангард" выиграл все четыре встречи в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина команды встречались один раз - в первом раунде сезона-2014/15, тогда в следующий раунд прошел "Авангард" (счет в серии - 4-3).

"Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, сумев в третий раз преодолеть стадию первого раунда, на предыдущей стадии "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо" (4-3). "Авангард" в десятТретьяый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому "Динамо" (3-4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда из Омска одолела действующего обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" со счетом 4-0.

Первый матч завершился победой "Авангарда" (3:1), во второй встрече сильнее оказался "Барыс" (4:2). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 20 марта в Балашихе.