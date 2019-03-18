Футболист Черышев прибыл в расположение сборной России

ТАСС, 18 марта. Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев прибыл в расположение сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

В воскресенье Черышев сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:0), выйдя на замену во втором тайме. В текущем сезоне он провел в составе испанского клуба 37 матчей во всех турнирах, забив четыре гола.

Сборная России 17 марта начала подготовку к первым двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года - с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

За сборную России Черышев провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей, четыре из которых - на мировом первенстве 2018 года.