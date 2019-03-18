Хартли: хоккеиста "Авангарда" Михеева невозможно заменить одним игроком

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Лучшего бомбардира регулярного чемпионата в составе хоккейного клуба "Авангард" Илью Михеева нельзя заменить одним игроком. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер омской команды Боб Хартли.

В понедельник "Авангард" переиграл "Барыс" со счетом 5:0 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По итогам второй игры 24-летний Михеев получил травму, из-за которой пропустит около месяца. В регулярном чемпионате форвард набрал 45 (23 заброшенные шайбы + 22 результативные передачи) очков. В шести играх плей-офф на счету Михеев 7 (2+5) очков.

"С середины июля мы работали с игроками, чтобы узнать их сильные и слабые стороны. С травмированными игроками матчи не выигрываются. Михеева не может заменить один человек, должно быть определенное сочетание игроков, мы будем искать решение ситуации, не будем искать оправданий", - отметил Хартли.

"Я очень горжусь своей командой, это наша лучшая игра в серии, мы хорошо блокировали броски, принимали правильные решения, большинство и меньшинство было на высоте. Это плей-офф, здесь жесткая игра, конкуренция очень высока. Мы боремся за очень престижный трофей, игроки сами на себя возлагают дополнительную ответственность и понимают важность происходящего. Мы обсуждали с игроками, что мы не должны получать ненужные удаления, которые нам могут навредить", - добавил главный тренер "Авангарда".

По ходу первого периода повреждения получили нападающие "Авангарда" Денис Зернов, Дэвид Деарне и Тэйлор Бек. "С Зерновым и Деарне работали врачи, Семен Кошелев, Ансель Галимов и Кирилл Петров проделали невероятную работу. Из центральных нападающих у нас остались только Андрей Стась и Кирилл Семенов, пришлось действовать там игрокам других позиций, Виктор Стольберг провел несколько хороших смен на позиции центрального нападающего", - заключил Хартли.

"Авангард" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 20 марта в Балашихе.