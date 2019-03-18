Румынский арбитр Хацеган рассудит сборные Бельгии и России в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 19 марта. Румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом обслужит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами главного судьи будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге, резервным арбитром - Себастьян Колцеску.

Матч Бельгия - России состоится 21 марта в Брюсселе, начало - в 22:45 мск. Сборные России и Бельгии попали в группу I вместе с командами Казахстана, Кипра, Сан-Марино и Шотландии.