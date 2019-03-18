Футболисты сборной Бельгии Дембеле и Мёнье пропустят матч отбора ЧЕ-2020 с командой России

ТАСС, 19 марта. Полузащитник Муса Дембеле и защитник Тома Мёнье не примут участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в составе сборной Бельгии с командами России и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба бельгийской сборной.

Дембеле, выступающий за китайский "Гуанчжоу", и Мёнье, представляющий французский "Пари Сен-Жермен", пропустят матчи из-за травм.

Также под вопросом участие в ближайших отборочных матчах нападающего Ромелу Лукаку, который в понедельник пропустил тренировку национальной команды из-за проблем со стопой и пройдет обследование.

Бельгийцы сыграют со сборной России 21 марта в Брюсселе и с киприотами 24 марта в Никосии. В группе I отборочного турнира также выступят команды Казахстана, Сан-Марино и Шотландии.