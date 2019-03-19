Евгения Медведева нацелена на борьбу на чемпионате мира в Сайтаме

САЙТАМА /Япония/, 19 марта. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева настроена бороться на чемпионате мира, который проходит в японском городе Сайтама. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после тренировочного проката короткой программы.

Борьба за квоты. Какие перспективы у российских фигуристок на чемпионате мира в Японии

Медведева была включена с состав сборной России 27 февраля - через несколько дней после финала Кубка России в Великом Новгороде. Решение было принято тренерским советом - за кандидатуру 19-летней Медведевой высказались 19 человек, за кандидатуру еще одной претендентки на место в составе 22-летней Елизаветы Туктамышевой - семь, один член совета воздержался.

"Я много и с удовольствием работала перед поездкой сюда. Я рада возможности кататься и ценю возможность радовать своим катанием всех, кто находится здесь, кто сидит здесь на трибунах, своих близких, своих тренеров. Я просто рада здесь быть. Но это не отменяет факта - я буду бороться", - сказала Медведева.

Соревновательная программа чемпионата мира стартует 20 марта, когда на лед с короткими программами выйдут спортивные пары и одиночницы. Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017 гг.). Турнир завершится 23 марта.