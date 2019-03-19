Клуб НХЛ "Нэшвилл" подписал контракт с трехлетним мальчиком

ТАСС, 19 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" подписал двухдневный контракт с трехлетним мальчиком Эшером Коллье, страдающим от церебрального паралича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

На специальной пресс-конференции ребенку вручили именной хоккейный свитер с четвертым номером. Коллье уже провел тренировку с командой. Он стал самым молодым игроком в истории клуба.

"Это наша самая большая сделка. Наша команда становится все моложе и моложе. Мы очень рады, что Эшер присоединился к нам, - сказал помощник генерального менеджера клуба Брайан Пойл. - Мы собираемся перевести его в первое звено".

Коллье является болельщиком "Нэшвилла". 24 марта ему исполнится 4 года. Планируется, что 20 марта он пройдет путь от раздевалки команды до ледовой площадки с вратарем "Нэшвилла" Пекка Ринне перед домашней игрой с "Торонто".