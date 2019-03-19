Пихлер доволен ходом расследования на основании его показаний о Родченкове

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немецкий биатлонный тренер Вольфганг Пихлер доволен тем, как независимая комиссия ведет расследование деятельности бывшего руководства Международного союза биатлонистов (IBU) на основании его показаний об информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Пихлер, работавший в сборной России с 2011 по 2014 год, в январе передал комиссии сведения о том, что часть показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории о допинге в российском спорте являются ложными.

"Пока новостей нет, но дело движется в правильном направлении", - сказал Пихлер.

Специалист при этом отметил, что ему неизвестно, когда завершится расследование. "Но я уверен, что мои спортсмены (Ольга Зайцева и Яна Романова - прим. ТАСС) ничего плохого не сделали. Родченков, который инициировал все это, просто врет, заявляя, что Зайцева принимала допинг", - отметил он.

Зайцева и Романова, которые тренировались в группе Пихлера, были признаны дисциплинарным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК) виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Спортсменки год назад опротестовали это решение, однако слушания до сих пор не состоялись. Пихлер неоднократно заявлял, что не верит в виновность биатлонисток.

Свидетельства Родченкова стали основанием для возбуждения австрийскими властями уголовного дела в отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, который подозревается в причастности к сокрытию положительных допинг-проб российских биатлонистов. В связи с этим в декабре в расположение сборной России, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли следователи, которые уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования.