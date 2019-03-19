Пихлер в сборной Швеции получает зарплату в несколько раз меньше, чем во время работы в РФ

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немецкий тренер Вольфганг Пихлер заявил, что в сборной Швеции по биатлону получает зарплату в несколько раз меньше, чем во время работы с командой России. Об этом он сообщил во вторник в интервью ТАСС.

Пихлер работал в сборной России с 2011 по 2014 год. Позднее он возглавил команду Швеции, которая на Олимпийских играх - 2018 завоевала две золотые и две серебряные медали. На завершившемся в воскресенье чемпионате мира в Эстерсунде шведы завоевали по одной медали каждого достоинства, что позволило им занять четвертое место в медальном зачете.

"Цифру не назову, но зарплата была очень хорошей, - сказал Пихлер о своей зарплате в России. - Сейчас у меня намного меньше. Даже сравнивать сложно, в России у меня была просто суперзарплата. Но дело даже не в ней".

"В России я провел хорошее время. И вспоминая тот период, могу сказать, что меня действительно расстраивало, когда я видел, насколько глупо себя вели те, кто выступал против Сергея Кущенко и Михаила Прохорова. Эти люди организовали работу в российском биатлоне очень профессионально", - добавил он.

Во время работы со сборной России Пихлер часто подвергался критике со стороны биатлонных экспертов.