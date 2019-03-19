Новицки стал шестым в списке лучших снайперов в истории НБА

ТАСС, 19 марта. Немецкий игрок "Далласа" Дирк Новицки стал шестым в списке лучших снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НБА.

Во время матча регулярного чемпионата между "Далласом" и "Нью-Орлеаном" (125:129) 40-летний баскетболист набрал восемь очков, на его счету теперь 31424 очка, немец обошел по этому показателю Уилта Чемберлена (31419).

Возглавляет список снайперов за всю историю НБА Карим Абдул-Джаббар (38387), на второй строчке Карл Мэлоун (36928), третий - Коби Брайант (33643).

Новицки был выбран "Милуоки" под девятым номером на драфте 1998 года и сразу обменян в "Даллас". В составе клуба немец стал чемпионом НБА в 2011 году, а также самым ценным игроком финала того года. В 2007 году он был признан самым ценным игроком НБА, став первым европейцем, получившим этот титул. Новицки принимал участие в 13 Матчах звезд НБА.