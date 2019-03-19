Фигурист Ханю заявил, что готов к чемпионату мира в Японии

ТАСС, 19 марта. Японский фигурист Юдзуру Ханю заявил, что готов к предстоящему домашнему чемпионату мира. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на TSN.

Спортсмен получил травму в ноябре 2018 года на тренировке перед произвольной программой на московском этапе Гран-при.

"Возможно, я восстановился не на сто процентов, но готов к чемпионату мира. Передо мной всегда стоит цель победить, но нужно не только обыграть соперника, но и преодолеть себя. Я с нетерпением жду начала соревнований", - сказал 24-летний Ханю.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017), четырехкратным победителем финала серии Гран-при (2014, 2015, 2016, 2017).

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме с 20 по 24 марта.