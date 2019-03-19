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Сборные по футболу

Сборная России по футболу тренируется в полном составе в Новогорске

Всего в команду вызвано 26 игроков
Футболисты сборной России Виталий Невар/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Виталий Невар/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Все футболисты сборной России принимают участие в тренировке в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего в команду вызвано 26 игроков.

Ранее с национальной командой провели встречу министр спорта РФ Павел Колобков и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В ближайших матчах российские футболисты в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграют с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

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