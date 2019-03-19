Сборная России по футболу тренируется в полном составе в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Все футболисты сборной России принимают участие в тренировке в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Всего в команду вызвано 26 игроков.

Ранее с национальной командой провели встречу министр спорта РФ Павел Колобков и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В ближайших матчах российские футболисты в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграют с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).