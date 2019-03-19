Футболист "Спартака" Рассказов покинул молодежную сборную РФ из-за микротравмы

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов покинул расположение молодежной сборной России из-за микротравмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

Молодежная сборная России в рамках сбора в испанской Марбелье проведет матчи с командами Швеции (22 марта) и Норвегии (25 марта). Сбор команды продлится до 26 марта.

"У Рассказова микротравма - спазм мышц бедра. Игрок обследуется, сроки восстановления уточняются, - сказали в пресс-службе "Спартака". - Рассказов не полетел в Испанию - это совместное решение врачей клуба и молодежной сборной. Он должен был прибыть в расположение сборной сразу после матча с "Зенитом", а уже на следующий день рано утром "молодежка" вылетела в Марбелью".

Ранее в расположение "Спартака" из основной сборной вернулся Илья Кутепов, а у полузащитника Романа Зобнина обнаружена травма.