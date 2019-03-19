Работы по реконструкции "Арены-Омск" начнутся в нынешнем году

ОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Газпром-нефть" приступит к работам по реконструкции "Арены-Омск", домашнего ледового дворца хоккейного клуба "Авангард", уже в этом году. Об этом во вторник заявил журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

В нынешнем сезоне "Авангард" проводит домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги в подмосковной Балашихе из-за проблем, обнаруженных при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем "Арены-Омск". В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии.

"Газпром-нефть" однозначно сказала, что начнет реконструкцию "Арены-Омск" в этом году. В данный момент компания делает проект этого объекта, в мае-июне они должны выйти на экспертизу. "Арена-Омск" будет реконструирована, возможно, даже с расширением количества зрителей", - сказал Бурков.

Губернатор отметил, что у него нет оснований сомневаться в обещаниях "Газпром-нефти". "Я убежден, что "Арена-Омск" будет реконструирована, клуб "Авангард" вернется в Омск. Это заявление "Газпром-нефти", а из моей практики работы с этой компанией, все, что она обещала, всегда выполняла", - подчеркнул глава Омской области.