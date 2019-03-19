Футболист Ари заявил, что слова Погребняка не заслуживают внимания

ТАСС, 19 марта. Футболист сборной России и "Краснодара" Ари заявил, что слова нападающего "Урала" Павла Погребняка о темнокожих футболистах в национальной команде не заслуживают внимания. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

В интервью газете "Комсомольская правда" Погребняк рассказал, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок. В последнем матче сборной России против команды Швеции в ноябре 2018 года выступал форвард "Краснодара" Ари. Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сообщил ТАСС, что РФС в ближайшее время рассмотрит высказывание Погребняка.

"Я бы не стал ничего говорить на этот счет, он [Погребняк] просто не заслуживает внимания. Очень грустно, что такие люди еще есть. Я намерен продолжать выступать за сборную России", - сказал 33-летний футболист.

Также Ари сказал, что чувствует себя в России как дома: "В России я как дома. Живу здесь уже десять лет, в будущем хочу жить как здесь, так и в Бразилии".

В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей. Ари получил российский паспорт в июле 2018 года, игрок дебютировал за сборную России 15 ноября в товарищеском матче против команды Германии (0:3). Всего нападающий провел за сборную России два матча.