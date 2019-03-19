Российский боец ММА Штырков подписал контракт с UFC

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Иван Штырков подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на четыре боя. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Иван Штырков подписал контракт с UFC на четыре боя. Он будет выступать в весовой категории до 93 кг. Дата и место дебютного боя пока не определены", - сказал собеседник агентства.

Штырков ранее выступал в российской организации Russian Cagefighting Championship (RCC). На его счету 15 побед, ни одного поражения и одна ничья.