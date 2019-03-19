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Российский боец Штырков дебютирует в UFC в июне

Как ранее сообщал ТАСС, Штырков подписал контракт с UFC на четыре боя

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Иван Штырков проведет дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в июне. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Как ранее сообщал ТАСС, Штырков подписал контракт с UFC на четыре боя.

"Дебют планируется в июне. Соперник не известен", - сказал собеседник агентства.

Штырков ранее выступал в российской организации Russian Cagefighting Championship (RCC). На его счету 15 побед, ни одного поражения и одна ничья.

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