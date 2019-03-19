{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Восемь футболистов сборной России прошли допинг-контроль во вторник

Сбор национальной команды проходит в подмосковном Новогорске
Футболисты сборной России Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Восемь футболистов сборной России прошли допинг-контроль утром во вторник. Об этом журналистам сообщил во вторник врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Сбор национальной команды проходит в подмосковном Новогорске.

"В 8:45 сегодня к нам прибыли инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в большом количестве. На допинг-контроль попали восемь человек. Сдавали кровь, мочу, нам скрывать нечего. На график работы это не повлияет, все прошло в штатном режиме", - сказал Безуглов.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии пройдет 21 марта в Брюсселе.

Теги
Допинг
ЧМ-2019 по фигурному катанию
Британская фигуристка Джонс станет самой возрастной участницей чемпионата мира в Японии
Самая молодая участница турнира - 15-летняя Екатерина Рябова из Азербайджана
Читать полностью