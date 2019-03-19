Восемь футболистов сборной России прошли допинг-контроль во вторник

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Восемь футболистов сборной России прошли допинг-контроль утром во вторник. Об этом журналистам сообщил во вторник врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Сбор национальной команды проходит в подмосковном Новогорске.

"В 8:45 сегодня к нам прибыли инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в большом количестве. На допинг-контроль попали восемь человек. Сдавали кровь, мочу, нам скрывать нечего. На график работы это не повлияет, все прошло в штатном режиме", - сказал Безуглов.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии пройдет 21 марта в Брюсселе.