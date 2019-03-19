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Сборные по футболу

Более тысячи болельщиков поддержат сборную России по футболу на матче с бельгийцами

В ближайших матчах российские футболисты в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграют с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта)
Болельщики сборной России Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Болельщики сборной России
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборную России по футболу в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии поддержат более тысячи болельщиков. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Российском футбольном союзе (РФС).

"Для РФС выделена квота в 1300 человек. На данный момент билеты купили около 1200 болельщиков из России", - сказали в РФС.

В ближайших матчах российские футболисты в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сыграют с командами Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

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