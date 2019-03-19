Футболист сборной России Зобнин будет прооперирован и пропустит два ближайших матча

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Полузащитнику сборной России по футболу Роману Зобнину предстоит операция на руке, из-за чего он пропустит два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана. Об этом журналистам сообщил во вторник главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Сбор национальной команды проходит в подмосковном Новогорске. Ранее сообщалось, что футболист "Спартака" прибыл на сбор с переломом кисти.

"Зобнин - мужественный футболист, он еще в первом тайме матча с "Зенитом" получил травму, наверняка в результате того, что наступили на руку. Случился перелом третьей пястной кости правой кисти, мы провели обследование, травма требует оперативного вмешательства. Болевой синдром имеется и не позволяет ему вести контактную борьбу. Принято решение оставить его в Москве, в ближайшие дни будет оперативное вмешательство, может, завтра - послезавтра", - сообщил Безуглов.

Зобнин провел в составе сборной России 21 матч и был участником чемпионата мира 2018 года, на котором россияне вышли в 1/4 финала.