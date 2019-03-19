Миранчук: футболисты РФ рассчитывают на поддержку болельщиков в матче с бельгийцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России рассчитывают на поддержку болельщиков в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии. Об этом журналистам заявил во вторник на сборе команды игрок российской сборной Алексей Миранчук.

"Мы прекрасно знаем эту команду, это звездная сборная, - сказал Миранчук. - Будет интересный матч, тем более мы ранее играли с ними. Надеюсь, все завершится в нашу пользу".

"Мы рассчитываем на поддержку болельщиков, это наш 12-й игрок", - добавил футболист.

Сборные России и Бельгии сыграли вничью со счетом 3:3 в товарищеском матче в марте 2013 года в Сочи.

Выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 с командой Бельгии пройдет 21 марта в Брюсселе.