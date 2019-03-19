РУСАДА проведет антидопинговый семинар во время чемпионата России по биатлону в Тюмени

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 29 марта в Тюмени проведет информационно-образовательный семинар для участников чемпионата России по биатлону. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Планируется, что наше мероприятие состоится во второй половине дня 29 марта и продлится более трех часов, - сказала Пахноцкая. - Сначала со вступительной речью выступит генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. Затем все участники семинара будут разделены на две группы: спортсмены и персонал. И у каждой группы будет своя образовательная программа".

"Спортсменам расскажут об антидопинговых правилах и напомнят о правах и обязанностях, о правильном ведении системы ADAMS и о том, как следует себя вести во время процедуры допинг-контроля, - продолжила собеседница ТАСС. - Также для биатлонистов будет проведено практическое занятие с последующим анализом допущенных ошибок. Также мы хотим рассказать нашим слушателям о правилах терапевтического использования средств, содержащих запрещенные субстанции, по медицинским показаниям".

По словам Пахноцкой, практически такая же образовательная программа подготовлена специалистами РУСАДА для персонала российских биатлонистов. "Проведение большого антидопингового семинара значится в дорожной карте восстановления статуса Союза биатлонистов России", - заметила заместитель руководителя РУСАДА.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля.