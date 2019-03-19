"Слован" и рижское "Динамо" не предоставили документы в КХЛ для участия в сезоне-2019/20

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - рижское "Динамо" и братиславский "Слован" - не предоставили необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.
Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что клубы должны подтвердить соответствие условиям допуска к участию в следующем сезоне до 15 марта.
"По состоянию на 15 марта 2019 года 22 клуба предоставили подтверждающие документы в соответствии с требованиями правого регламента КХЛ. В то же время у одного из клубов имеется задолженность в полтора месяца по зарплате перед игроками, которую клуб планирует погасить до конца марта. "Слован" и рижское "Динамо" не предоставили документы, у "Куньлуня" лига запросила уточнения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из лиги были исключены "Лада" и "Югра". Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка.
По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ все три команды не попали в плей-офф. "Слован" занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции, "Куньлунь" - 11-ю строчку Восточной конференции. Рижское "Динамо" заняло девятое место на Западе и отстало от "Витязя", закончившего чемпионат восьмым, на одно очко.
Ранее сообщалось, что "Слован" может быть исключен из состава КХЛ из-за проблем с финансированием. Команда из Братиславы впервые в истории лиги закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб - минус 112. Последние игры команда проводила, играя в три пятерки, а 20 февраля на матч с "Йокеритом" (1:7) в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли.