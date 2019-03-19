"Слован" и рижское "Динамо" не предоставили документы в КХЛ для участия в сезоне-2019/20

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - рижское "Динамо" и братиславский "Слован" - не предоставили необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что клубы должны подтвердить соответствие условиям допуска к участию в следующем сезоне до 15 марта.

"По состоянию на 15 марта 2019 года 22 клуба предоставили подтверждающие документы в соответствии с требованиями правого регламента КХЛ. В то же время у одного из клубов имеется задолженность в полтора месяца по зарплате перед игроками, которую клуб планирует погасить до конца марта. "Слован" и рижское "Динамо" не предоставили документы, у "Куньлуня" лига запросила уточнения", - говорится в сообщении пресс-службы.