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КХЛ

Рижское "Динамо" предоставит документы в КХЛ для участия в сезоне-2019/20 после 27 марта

По словам председателя совета директоров клуба, "Динамо" всегда отличается тем, что предоставляет документы немного позже по причине переговоров со спонсорами
Хоккеисты рижского "Динамо" Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хоккеисты рижского "Динамо"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Рижский клуб "Динамо" предоставит документы, необходимые для участия в сезоне в сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), после 27 марта. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что два клуба КХЛ - рижское "Динамо" и братиславский "Слован" - не предоставили необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ.

"Динамо" всегда отличается тем, что предоставляет документы немного позже по причине переговоров со спонсорами, - сказал Савицкис. - Я думаю, что на заседании совета директоров 27 марта мы примем правильное окончательное решение. Мы никаких проблем в этом не видим".

Рижское "Динамо" закончило сезон-2018/19 в Континентальной хоккейной лиге на девятом месте в таблице Западной конференции, не сумев выйти в плей-офф.

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