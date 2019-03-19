{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФИФА получила рекордное количество заявок на проведение женского ЧМ в 2023 году

В общей сложности ФИФА получила девять заявок

ТАСС, 19 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) получила рекордное количество заявок на право проведения женского чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В общей сложности федерация получила девять заявок от Аргентины, Австралии, Боливии, Бразилии, Колумбии, Новой Зеландии, Южной Кореи, ЮАР и Японии. Отмечается, что Южная Корея рассматривает возможность проведения мирового первенства совместно с КНДР.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проводится раз в четыре года. Дважды турнир проходил в Китае и США, а также в Швеции, Германии, Канаде и Франции. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является сборная США, на счету американок три победы в турнире. Немецкие футболистки выигрывали чемпионат мира два раза, норвежки и японки - по разу.

КХЛ
Рижское "Динамо" предоставит документы в КХЛ для участия в сезоне-2019/20 после 27 марта
По словам председателя совета директоров клуба, "Динамо" всегда отличается тем, что предоставляет документы немного позже по причине переговоров со спонсорами
Читать полностью