ФИФА получила рекордное количество заявок на проведение женского ЧМ в 2023 году

ТАСС, 19 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) получила рекордное количество заявок на право проведения женского чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В общей сложности федерация получила девять заявок от Аргентины, Австралии, Боливии, Бразилии, Колумбии, Новой Зеландии, Южной Кореи, ЮАР и Японии. Отмечается, что Южная Корея рассматривает возможность проведения мирового первенства совместно с КНДР.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проводится раз в четыре года. Дважды турнир проходил в Китае и США, а также в Швеции, Германии, Канаде и Франции. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является сборная США, на счету американок три победы в турнире. Немецкие футболистки выигрывали чемпионат мира два раза, норвежки и японки - по разу.