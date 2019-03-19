Москвина: парное катание сохранит элементы ультра-си даже с новыми правилами

В новом олимпийском цикле шкала оценок увеличилась с системы "-3/+3" до системы "-5/+5", то есть за чисто исполненный элемент фигуристы могут получить большее количество баллов, в случае ошибки - большее наказание.

САЙТАМА /Япония/, 19 марта. /ТАСС/. В парном катании останутся фигуристы, исполняющие элементы ультрасложности даже в условиях новых правил, введенных Международным союзом конькобежцев (ISU) в новом олимпийском цикле. Таким мнением поделилась в интервью ТАСС во вторник тренер, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Тамара Москвина.

Москвина: мой принцип — лучше недотренированный фигурист, чем фигурист с травмой

"К ультра-си будут стремиться, потому что артистичностью могут выделяться многие, по два тройных выброса и прыжка, больше по правилам нельзя, тоже многие могут делать. А дальше что? Будут искать приемы и технические приспособления, чтобы делать более сложные подкрутки и выбросы, и при этом менее травмоопасно", - считает Москвина.

"Я, еще будучи одиночницой Советского Союза, первой стала делать двойной лутц. И что сейчас двойной лутц? Уже четверной делают, и никто не умирает", - отметила Москвина.

Изменения в правила были внесены на 57-м конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который летом прошлого года состоялся в испанской Севилье.