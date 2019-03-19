Российский боец ММА Шлеменко проведет поединок с Андраде в Челябинске 4 мая

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет поединок против бразильца Вискарди Андраде 4 мая в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).

"Александр Шлеменко проведет бой с Вискарди Андраде 4 мая в Челябинске", - сказал собеседник агентства.

В активе 34-летнего Шлеменко 57 побед, 12 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В 2013 году он стал чемпионом Bellator и трижды защитил пояс. На счету 35-летнего Андраде, который ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), 20 побед и семь поражений.