AFP: во Франции выдан ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 19 марта. Французские власти выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники.
Кроме того, выдан ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Обвинения были выдвинуты в связи с расследованием допинговых случаев в российской легкой атлетике.
Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В 2015 году по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами был арестован бывший глава Международной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак. В ноябре 2015 года ему, его советнику Хабибу Сиссе и бывшему главе антидопингового отдела IAAF Габриэлю Доллю были предъявлены обвинения в том, что они за деньги покрывали случаи использования допинга российскими легкоатлетами, а также содействовали переговорам с российскими спонсорами и вещателями перед летними Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне и чемпионатом мира 2013 года по легкой атлетике в Москве.
В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго 2012 года.
Мельников в 2016 году был пожизненно отстранен от деятельности, связанной с легкой атлетикой, комиссией IAAF. Специалист был наказан из-за ситуации с Шобуховой.