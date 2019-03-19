AFP: во Франции выдан ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики

Кроме того, выдан ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Обвинения были выдвинуты в связи с расследованием допинговых случаев в российской легкой атлетике.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В 2015 году по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами был арестован бывший глава Международной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак. В ноябре 2015 года ему, его советнику Хабибу Сиссе и бывшему главе антидопингового отдела IAAF Габриэлю Доллю были предъявлены обвинения в том, что они за деньги покрывали случаи использования допинга российскими легкоатлетами, а также содействовали переговорам с российскими спонсорами и вещателями перед летними Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне и чемпионатом мира 2013 года по легкой атлетике в Москве.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго 2012 года.

Мельников в 2016 году был пожизненно отстранен от деятельности, связанной с легкой атлетикой, комиссией IAAF. Специалист был наказан из-за ситуации с Шобуховой.