Балахничев считает безосновательным решение выписать ордер на его арест во Франции

Во вторник AFP со ссылкой на свои источники сообщило , что французские власти выдали ордер на арест Балахничева, а также бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Обвинения были выдвинуты в связи с расследованием допинговых случаев в российской легкой атлетике.

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев считает безосновательным решение французских властей выписать ордер на его арест в связи с коррупционным расследованием в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом он сообщил ТАСС.

"Я не в курсе этого, не знаю, как реагировать на эти вещи, - сказал Балахничев. - В ходе достаточно продолжительного следствия, которое проводилось в России по делу Лилии Шобуховой и ее мужа Игоря, было опрошено большое число спортсменов и функционеров, никаких обвинений мне в итоге предъявлено не было".

"Что касается бывшего президента IAAF Ламина Диака и его сына, то с ними никаких деловых отношений у меня не было. Скорее они были у действующего президента Себастьяна Коу, о чем говорит их переписка", - добавил он.

Бывший глава ВФЛА отметил, что сейчас является пенсионером и не связан с легкой атлетикой. "Я ничем не занимаюсь, пенсионер, - отметил он. - Думаю, потреплют мне нервы в очередной раз. А за границу я не собираюсь: не ездил и не планировал. Мне нечего там делать".

Отставка Балахничева

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В 2015 году по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами был арестован бывший глава IAAF Ламин Диак. В ноябре 2015 года ему, его советнику Хабибу Сиссе и бывшему главе антидопингового отдела IAAF Габриэлю Доллю были предъявлены обвинения в том, что они за деньги покрывали случаи использования допинга российскими легкоатлетами.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго 2012 года.