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Единая лига ВТБ
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Доневальд сменил Йовановича на посту главного тренера БК "Локомотив-Кубань"

Сербский специалист возглавил краснодарский клуб в ноябре 2018 года
Боб Доневальд EPA/GEORGI LICOVSKI
Описание
Боб Доневальд
© EPA/GEORGI LICOVSKI

ТАСС, 19 марта. Серб Владе Йованович покинул должность главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Владе Йованович покинул должность главного тренера "Локомотива-Кубани". Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Место Йовановича занял американец Боб Доневальд. Он работал ассистентом главного тренера в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт", "Нью-Орлеан" и "Кливленд", возглавлял сборную Китая, которая под его руководством стала победителем Азиатских игр 2010 года и чемпионата Азии - 2011. Перед переходом в "Локомотив-Кубань" Доневальд был главным тренером китайского клуба "Цзилинь Нортист Тайгерс".

Йованович возглавил краснодарский клуб в ноябре 2018 года после ухода с поста главного тренера серба Саши Обрадовича.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" занимает четвертое место, одержав 13 побед при шести поражениях.

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