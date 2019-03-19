Доневальд сменил Йовановича на посту главного тренера БК "Локомотив-Кубань"

ТАСС, 19 марта. Серб Владе Йованович покинул должность главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Владе Йованович покинул должность главного тренера "Локомотива-Кубани". Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Место Йовановича занял американец Боб Доневальд. Он работал ассистентом главного тренера в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт", "Нью-Орлеан" и "Кливленд", возглавлял сборную Китая, которая под его руководством стала победителем Азиатских игр 2010 года и чемпионата Азии - 2011. Перед переходом в "Локомотив-Кубань" Доневальд был главным тренером китайского клуба "Цзилинь Нортист Тайгерс".

Йованович возглавил краснодарский клуб в ноябре 2018 года после ухода с поста главного тренера серба Саши Обрадовича.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" занимает четвертое место, одержав 13 побед при шести поражениях.