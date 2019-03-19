Первенства Европы и России по боксу среди юниоров пройдут в Ингушетии в 2020 году

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии совместно с Федерацией бокса России планируют провести в 2020 году в Ингушетии два первенства по боксу среди юниоров - Европы и России, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"По итогам совещания по перспективам развития бокса в Ингушетии генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров договорились о проведении в Ингушетии в 2020 году первенств Европы и России по боксу среди юниоров. Соревнования пройдут во дворце спорта "Магас" им. Берда Евлоева", - говорится в сообщении.

Как сообщается, глава региона предложил также проводить сборы боксеров из других регионов страны на спортивных базах республики.

"У нас в горной части республики есть две хорошие базы, где можно проводить сборы боксеров при подготовке к соревнованиям, можно организовать там пробные сборы сборной России по боксу. После победы Рахима Чахкиева на Олимпиаде в Пекине в 2008 году нашим боксерам не удалось достигнуть хороших результатов на мировых первенствах и чемпионатах. В связи с этим считаю важным провести серьезную работу для разработки стратегии развития бокса в регионе", - цитирует пресс-служба слова Евкурова.

По его словам, за последние 6 лет благодаря федеральным целевым программам и другим проектам в регионе построено несколько десятков объектов для развития спорта и созданы все условия для развития бокса и вовлечения в него большого количества молодых людей.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, в муниципалитетах республики проводятся региональные турниры по боксу среди юниоров с периодичностью один раз в месяц.