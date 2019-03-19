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Ольга и Максим Степановы завоевали золото в миксте на чемпионате Европы по стрельбе

Они победили в стрельбе по движущимся мишеням со смешанными скоростями с 10 м

ТАСС, 19 марта. Россияне Ольга Степанова и Максим Степанов заняли первое место в стрельбе по движущимся мишеням со смешанными скоростями с 10 м на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в хорватском Осиеке.

В финале россияне оказались сильнее представителей Украины Игоря Кизимы и Галины Авраменко со счетом 10:8. Бронзовую награду турнира завоевала немецкая пара, победившая представителей Армении.

У женщин в стрельбе по движущимся мишеням со смешанными скоростями с 10 м Степанова заняла второе место, еще одна россиянка, Юлия Эйдензон, стала третьей. У мужчин россиянин Владислав Прянишников завоевал бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 25 марта.

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