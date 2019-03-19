Шипачев: хоккеистам "Динамо" не хватает мастерства, чтобы переиграть ЦСКА

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Московскому "Динамо" не удалось обыграть столичный ЦСКА в трех матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за недостатка мастерства. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Динамо" Вадим Шипачев.

Во вторник ЦСКА одержал победу над "Динамо" со счетом 2:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла на арене в Петровском парке в Москве.

"Начали неплохо, забили гол, контролировали игру, нормально было все, - сказал Шипачев. - Потом немножко не получилось забить, и пропустили какой-то нелепый гол из-за своей ошибки в средней зоне. Нехватка концентрации в конце, пропустили второй за двадцать секунд до конца матча, неприятно".

Шипачев отметил, что главная причина поражения "Динамо" - проблемы с реализацией. "Не можем забивать, не умеем, видимо, нас переигрывают. Нет мастерства, соперник здорово играет", - заключил Шипачев.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта на домашней площадке ЦСКА.