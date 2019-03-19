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Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести титульный бой с Лебедевым

Промоутерские торги назначены на 28 марта
Александр Усик Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Усик
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца Александра Усика провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии организации в бою против россиянина Дениса Лебедева. Об этом сообщает сайт телеканала ESPN.

Отмечается, что минимальная сумма, которую получат боксеры за поединок, составит $400 тыс., причем Усик получит 75%, а Лебедев - 25%. Промоутерские торги назначены на 28 марта, однако сообщается, что команда Усика, скорее всего, не примет в них участие из-за планов боксера перейти в тяжелый вес.

Лебедев владел поясом чемпиона мира WBА с 2012 по 2018 год, в начале 2018 года организация лишила спортсмена титула, выставив его на кон во Всемирной боксерской суперсерии и переведя россиянина в статус чемпиона мира в отпуске. На счету 39-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом), 2 поражения на профессиональном ринге.

Усик является победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), WBA и Международной боксерской федерации (IBF), на его счету 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения.

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