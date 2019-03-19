УНИКС проиграл "Валенсии" в первом матче полуфинала баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 19 марта. Казанский УНИКС проиграл испанской "Валенсии" со счетом 64:69 в первом матче полуфинала баскетбольного Еврокубка. Встреча прошла в Испании.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эрик Макколлум, в его активе 16 очков.

В серии до двух побед счет стал 1-0 в пользу "Валенсии". Следующий матч пройдет 22 марта в Казани.

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.