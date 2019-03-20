Макгрегор потребовал долю в UFC за участие в соглавном поединке

ТАСС, 20 марта. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор потребовал акции Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за участие в соглавном поединке на одном из турниров организации. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что ирландец отказался от поединка с Дональдом Серроне из-за того, что UFC не хочет назначать их бой главным событием вечера.

"Как я уже говорил, я готов драться. В UFC хотят, чтобы я оказался в co-main event (поединки, предшествующие главным событиям турнира - прим. ТАСС), это укрепит их бренд и повысит известность бойцов. У меня нет с этим проблем. Но если они хотят начать двигаться в этом направлении, пусть дадут мне законную долю в UFC", - заявил Макгрегор.

30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке за пояс чемпиона в легком весе. После завершения поединка, который прошел в Лас-Вегасе, произошла массовая потасовка с участием двух спортсменов. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев со штрафом $50 тыс., а российского спортсмена - на девять месяцев, оштрафовав его на $500 тыс.