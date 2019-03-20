Фигуристы Бойкова и Козловский старались держать дебютный прокат на ЧМ на полном контроле

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Дебютанты чемпионата мира по фигурному катанию россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский постарались максимально сосредоточиться на чистом прокате короткой программы. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления.

Бойкова и Козловский получили за программу "Очи черные" 69,99 балла, они занимаю шестое место. Фигуристам, которые начали выступать на взрослом уровне в текущем сезоне, удались все запланированные элементы.

"Чувствовали себя напряжно - понимаешь ответственность, когда ты представляешь в таком виде спорта страну. Это обязывает к определенному уровню катания. Мы были сегодня крайне сосредоточены, рады, что нам удалось показать чистое катание", - рассказал Козловский.

"Контроль в голове был, но эмоции мы все-таки постарались передать. Удовлетворение от проката есть", - добавила партнерша.

Произвольную программу пары представят в четверг.