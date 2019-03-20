Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ "Вашингтон"

"Вашингтон Кэпиталз" станет первым с 1997 года американским столичным клубом, который удостоится этой чести. "Мы только сегодня узнали, не знаю, что сказать", - цитирует издание реакцию Овечкина. "Я очень рад, это приятно", - отметил российский хоккеист.

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду "Вашингтон Кэпиталз". Среди гостей резиденции американского лидера будет и капитан клуба - российский нападающий Александр Овечкин, сообщает во вторник газета Washington Post .

В прошедшем сезоне НХЛ "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над "Вегасом" со счетом 4-1. В составе столичного клуба выступали трое россиян - Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Как отметил центральный нападающий клуба Никлас Бэкстрём, спортсмены не намерены, в отличие от своих предшественников, устраивать какие-либо политические акции в связи с приглашением в Белый дом. "Мы не собираемся смешивать политику и спорт. Мы придем туда потому, что выиграли в прошлом году", - заявил он.

В июне 2018 года Трампу пришлось отменить прием в Белом доме для чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL) клуба "Филадельфия Иглз" в связи с отказом большинства игроков команды принять приглашение из-за политических разногласий. Президент США тогда отметил, что не будет приглашать в свою резиденцию и будущего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое решение он принял в связи с публичным отказом лидеров клубов Стефена Карри ("Голден Стэйт") и Леброна Джеймса ("Кливленд") от поездки в Белый дом.

В 2017 году Трамп отменил прием чемпиона НБА сезона-2016/17 "Голден Стэйт" из-за отказа многих игроков принять приглашение. Прием в Белом доме обладателя Кубка Стэнли "Питтсбург" тогда также прошел на фоне скандала.