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Российский боец Махачев проведет поединок с Царукяном на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Для Царукяна поединок станет дебютным в UFC

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Соперником российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге станет соотечественник Арман Царукян. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

"Соперником Махачева станет Арман Царукян", - сказал Магомедов.

Для Царукяна поединок станет дебютным в UFC. Всего на его счету 13 побед и одно поражение в ММА. В активе Махачева, представляющего команду Хабиба Нурмагомедова, 16 побед и одно поражение.

Турнир UFC пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля.

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