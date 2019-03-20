Тренер Мозер довольна стартом двух своих пар на ЧМ по фигурному катанию в Японии

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Тренер Нина Мозер довольна выступлением двух российских пар - Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Натальи Забияко и Александра Энберта - в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом Мозер рассказала журналистам в среду после короткой программы.

Тарасова и Морозов занимают первое место, набрав 81,21 балла, что является мировым рекордом после введения в этом сезоне новой системы судейства. Забияко и Энберт занимают четвертое место (73,96).

"Начали хорошо, довольна двумя парами, но это пока только первая половинка. Главное будет завтра в произвольной программе, - сказала Мозер. - Перед отъездом мы сделали прокаты, чистыми они были и у тех, и у других. В короткой программе это мы увидели, надеюсь, что в произвольной будет так же, я сделала все, что могла, чтобы чтобы у ребят все получалось".

Произвольную программу спортивные пары продемонстрируют в четверг. Чемпионат мира завершится 24 марта.