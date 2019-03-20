Волосожар воодушевлена короткой программой фигуристов Тарасовой и Морозова на ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Татьяна Волосожар призналась, что ее очень воодушевило выступление россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Об этом Волосожар рассказала журналистам в среду после выступления спортсменов.

Тарасова и Морозов занимают первое место, набрав 81,21 балла, что является мировым рекордом после введения в этом сезоне новой системы судейства.

"От их проката у меня до сих пор бьется сердце - Женя и Володя доставили колоссальные эмоции, выложились на все сто. Но теперь нужно отпустить все эти эмоции и выйти на произвольную программу с чистой головой, чего я им и желаю", - сказала Волосожар.

Вторая пара группы Нины Мозер на чемпионате - Наталья Забияко и Александр Энберт - пока идет четвертой с 73,96 балла. "Спасибо ребятам за такой прокат, тем более выступали они сегодня последними - это всегда тяжело и очень ответственно. Маленькая помарочка была, но это абсолютно не испортило впечатления", - отметила Волосожар.

Спортивные пары завершат выступления произвольной программой 21 марта, чемпионат мира завершится 24 марта.