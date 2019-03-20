Таджикский боец Гафуров не выступит на турнире UFC в России из-за проблем с документами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Боец из Таджикистана Муин Гафуров не сможет выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге из-за проблем с документами. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Из-за проблем с документами Муин не выступит в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Гафуров до сих пор не подписал контракт с UFC, поскольку имеет действующее соглашение с другой организацией. Соперником таджикского спортсмена должен был стать россиянин Мовсар Евлоев.

В активе Гафурова 16 побед и два поражения. Турнир UFC пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля.