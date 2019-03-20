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СМИ: "Ювентус" намерен летом приобрести футболиста "Тоттенхэма" Эриксена

Контракт игрока с английским клубом истекает летом 2020 года

ТАСС, 20 марта. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" планирует приобрести полузащитника английского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года, руководство английского клуба готово расстаться с датчанином в летнее трансферное окно, чтобы он не ушел бесплатно в качестве свободного агента. По информации источника, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи давно наблюдает за игроком и ведет переговоры с его представителями. 

Также в услугах Эриксена заинтересован испанский "Реал", который связывался с представителями 27-летнего футболиста прошлым летом.

Эриксен перешел в "Тоттенхэм" из голландского "Аякса" в августе 2013 года. В составе английского клуба полузащитник провел 264 матча, забив 63 гола. За сборную Дании футболист сыграл в 85 встречах, забив 25 голов.

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