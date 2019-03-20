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ЧМ-2019 по фигурному катанию

Выставка памяти казахстанского фигуриста Тена открылась на чемпионате мира в Японии

На нескольких экранах можно увидеть короткую видеоинсталляцию, сделанную друзьями спортсмена
Описание
© Вероника Советова/ТАСС

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Выставка, посвященная памяти бронзового призера Олимпиады в Сочи казахстанца Дениса Тена, открылась на "Супер арене" Сайтамы, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На выставке представлены фотографии Тена во время его выступлений, а также сделанные самим фигуристом, который отличался творческим подходом к жизни. На нескольких экранах можно увидеть и короткую видеоинсталляцию, сделанную друзьями спортсмена.

Серебряный (2013) и бронзовый (2015) призер чемпионатов мира погиб в возрасте 25 лет от ножевого ранения. Спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля, в возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен скончался в больнице от потери крови.

Чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершится 24 марта.

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ЧМ-2019 по фигурному катанию
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