СМИ: бывший футболист сборной Колумбии Виафара задержан по подозрению в наркоторговле

ТАСС, 20 марта. Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали на западе страны по подозрению в причастности к наркоторговле. Об этом в среду сообщила газета Espectador.

По ее данным, арест произведен по запросу окружного суда штата Техас (США). По мнению суда, Виафара входил в состав криминальной сети, которая в период с 2008 по 2018 год занималась доставкой наркотиков в центрально-американские страны, откуда они в дальнейшем попадали на территорию США.

Американские власти считают, что футболист связан с одной из самых крупных организованных преступных группировок Колумбии "Клан-дель-Гольфо". Вместе с Виафарой полиция Колумбии задержала еще четырех человек.

Виафара выступал за сборную Колумбии с 2003 по 2010 год, провел 43 игры, забил 1 мяч. На родине полузащитник играл за "Онсе Кальдас", с которым выиграл Кубок Либертадорес. Виафара также провел два сезона в английском "Саутгемптоне", один - в испанском "Реал Сосьедаде". Спортивную карьеру завершил в 2015 году.