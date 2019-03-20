Чемпионка ОИ в спортивной ходьбе Лашманова подала заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира и Олимпийских игр по спортивной ходьбе россиянка Елена Лашманова подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных соревнованиях 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась с 63 российскими легкоатлетами, которые в 2019 году имеют право выступать на международных турнирах. В их числе лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.

"По состоянию на утро 20 марта к нам поступили заявки от 249 легкоатлетов, 233 из них уже отправлены в IAAF, в том числе и заявка Елены Лашмановой", - сказала Юхарева.

Победительница Олимпиады-2012 и чемпионата мира - 2013 в ходьбе на 20 км Лашманова, как ранее сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), по итогам первых двух месяцев 2019 года стала одной из самых тестируемых спортсменок. С начала года она проходила допинг- контроль пять раз. Лашманова, в середине февраля занявшая первое место на командном чемпионате России в ходьбе на 20 км, в феврале тестировалась четыре раза (в январе - один). В 2018 году офицеры допинг-контроля РУСАДА проверяли спортсменку 11 раз.